В маршруте – дом с привидениями и подземные ходы
В Иркутске начал свою работу первый digital-гид, который проведёт жителей и гостей региона по знаковым и необычным местам города. Аудиогид от МТС создан в рамках общероссийского проекта «Городские легенды».
Именно истории горожан сделали гид действительно народным, так как маршрут состоит из тех мест, которые очень ценны и важны для самих жителей. Локациями маршрута стали 10 достопримечательностей Иркутска, в их числе – усадьбы с подземными ходами, дома с приведениями, загадочная гостиница и другие. Теперь услышать народные легенды о любимых городских местах можно при помощи смартфона.
Маршрут длиной в 3 км и продолжительностью примерно 2 часа начинается со здания на улице Карла Маркса, 31. Пройти по маршруту смогут все желающие бесплатно, главное – иметь в смартфоне мобильный интернет.
Проект запущен на платформах izi.Travel и Surprise Me (приложение с маршрутом по QR-коду на табличке проекта). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
В Иркутске запустили мобильный гид по легендарным местам
Общество, Фото:
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