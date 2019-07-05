Борцы Бурятии прибыли на чемпионат России

Чемпионат России по вольной борьбе стартовал в Сочи



Главный тренер сборной Бурятии по борьбе Цыбик Максаров поделился коротким видео с чемпионата. Он показал зал, где ведут подготовку к соревнованиям и пояснил, что именно здесь Виктор Ан завоевал золотые медали Олимпиады в Сочи.



Паблик «Борцы Бурятии» представил состав бурятских вольников на чемпионат:



57 кг

Гармаев Тамир (Бурятия - Заб.край)



61 кг

Бальжинимаев Алдар

Богомоев Александр

Мантатов Алексей



65 кг

Батоев Булат (Бурятия - Заб.край)

Гергенов Юлиан (за Иркутскую область)

Шарастепанов Даша



70 кг

Боровицкий Алексей

Жербаев Евгений



74 кг

Гарматаров Алдар

Цыренов Буян

Эрхитуев Тумэн



79 кг

Сабидаев Алексей

Орлов Дмитрий (за Иркутскую область)



86 кг

Анищик Алексей

Дабаин Дэлгэр



92 кг

Дашинимаев Булат

Дугаров Цэдаши (Бурятия - Заб.край)

Иванов Юрий (за Иркутскую область)



125 кг

Доржиев Батор

Санжеев Ринчин

Цыжипов Балдан (Бурятия - Заб.край)



Нынешний чемпионат России определит претендентов на участие в чемпионате мира в столице Казахстана Нур-Султан, где, в свою очередь, будут разыгрываться олимпийские путёвки в Токио.



