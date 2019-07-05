Любопытную статистику ко Дню семьи, любви и верности представил Бурятстат
С 2008 года 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Интересные цифры к празднику привёл Бурятстат.
Свадеб в прошлом году в Бурятии сыграли меньше, чем годом ранее.
- В 2018 году в Бурятии заключено 5568 браков, или 5,7 браков на 1000 жителей. По сравнению с 2017 годом их число уменьшилось на 765
(на 12,1 %), - сообщили в Бурятстате.
Чаще всего в брак вступают мужчины и женщины от 20 до 34 лет.
Но при этом в прошлом году брачные союзы оформили 122 мужчины и 61 женщина старше 60 лет.
- Увы, но далеко не всем удаётся сохранить свой брак. И когда в жизни семьи наступают сложные времена, не все могут преодолеть трудные испытания. В 2018 году отметилось увеличение количества разводов на 0,4 % по сравнению с 2017 годом (в 2018 году в Бурятии состоялись 3506 разводов). На 1000 человек населения региона приходилось 3,6 разводов; на 1000 браков – 630 разводов (в 2017 году на 1000 браков приходилось 551 развод), - сообщили в Бурястате.
В прошедшем году в Бурятии родилось 13 909 детей, из них мальчиков вновь больше, чем девочек.
Почти 70% детей рождены в зарегистрированном браке.
Лидерами по уровню рождаемости стали Джидинский, Кижингинский, Окинский районы Бурятии.
За январь-апрель 2019 года в Бурятии зарегистрированы 1395 браков, 4152 новорожденных, из них 2150 мальчиков и 2002 девочки.
Семьи в Бурятии стали чаще распадаться
Общество, Фото:
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