Семьи в Бурятии стали чаще распадаться

Любопытную статистику ко Дню семьи, любви и верности представил Бурятстат



С 2008 года 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Интересные цифры к празднику привёл Бурятстат.



Свадеб в прошлом году в Бурятии сыграли меньше, чем годом ранее.



- В 2018 году в Бурятии заключено 5568 браков, или 5,7 браков на 1000 жителей. По сравнению с 2017 годом их число уменьшилось на 765

(на 12,1 %), - сообщили в Бурятстате.



Чаще всего в брак вступают мужчины и женщины от 20 до 34 лет.



Но при этом в прошлом году брачные союзы оформили 122 мужчины и 61 женщина старше 60 лет.



- Увы, но далеко не всем удаётся сохранить свой брак. И когда в жизни семьи наступают сложные времена, не все могут преодолеть трудные испытания. В 2018 году отметилось увеличение количества разводов на 0,4 % по сравнению с 2017 годом (в 2018 году в Бурятии состоялись 3506 разводов). На 1000 человек населения региона приходилось 3,6 разводов; на 1000 браков – 630 разводов (в 2017 году на 1000 браков приходилось 551 развод), - сообщили в Бурястате.



В прошедшем году в Бурятии родилось 13 909 детей, из них мальчиков вновь больше, чем девочек.



Почти 70% детей рождены в зарегистрированном браке.



Лидерами по уровню рождаемости стали Джидинский, Кижингинский, Окинский районы Бурятии.



За январь-апрель 2019 года в Бурятии зарегистрированы 1395 браков, 4152 новорожденных, из них 2150 мальчиков и 2002 девочки.



