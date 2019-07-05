В Бурятии усилили контроль за использованием гражданами древесины

В Бичурском районе Бурятии прошла проверка целевого использования гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд



Комиссионную проверку провели представители республиканского агентства лесного хозяйства, лесничества, администрации районы и представитель МВД. Выявлено три случая использования древесины не по целевому назначению, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Во всех трёх случаях в ходе обследования, установлено, что договор купли-продажи с гражданами заключен, лесосека разработана в полном объёме, но строительство жилого дома или хозяйственных построек не велось. Весь объём древесины оказался продан третьим лицам.



По всем выявленным случаям готовятся претензионные письма по взысканию неустойки за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной для собственных нужд, в 10-кратном размере стоимости заготовленной древесины (ч.4 ст.76 Лесного кодекса РФ).



Законом устанавливается прямой запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому древесины, заготовленной для собственных нужд.



