В Забайкалье мотострелки заманили «террористов» в «котёл»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Огневое поражение наносилось с применением в том числе крупнокалиберных пулемётов «Корд»



Крупными ночными стрельбами завершилось тактическое учение с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.



«Боевики» крупного условного незаконного вооружённого формирования предприняли попытку прорыва к одному из населённых пунктов, чтобы захватить заложников и дестабилизировать обстановку.



Мотострелки организовали манёвренную оборону и заманили «противника» в так называемый «котёл». После чего шквальным огнём уничтожили группы условных террористов.



Огневое поражение наносилось с применением штатного стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулемётов «Корд». Огневые точки, легкобронированная техника «боевиков» была уничтожена гранатомётчиками с применением РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», также задачи выполнили снайперские пары. С целью нанесения максимальных потерь огневую поддержку военнослужащим оказали экипажи танков Т-72Б и БМП-2.



Несмотря на активное применение «противником» средств радиоэлектронного подавления военнослужащие успешно организовали системы связи, корректировки и наведения огня.



В результате высокоманёвренного ночного боя все «нападавшие» были уничтожены.



К мероприятию было привлечено более одной тысячи военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

