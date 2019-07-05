Строители проведут для Улан-Удэ концерт и фестиваль

«Baikal Urban Fest» состоится вечером на площади Советов
Вечером 18 июля в Улан-Удэ на площади Советов состоится городской фестиваль «Baikal Urban Fest». Об этом сообщает пресс-служба компании «БурГражданСтрой», организатора мероприятия.
На сцене фестиваля будут выступать Luxor, рок-группа «Ocean Jet», театр «Байкал» и Алина Намсараева. На площадке архитекторов покажут мастер класс для всех желающих, как сделать из палок – беседку, скамейку, заборчик, а также стулья и столы. Также для посетителей мероприятия будут организованы фудкорт, арт-пространства и фотозоны. В конце праздника организаторы обещают порадовать собравшихся фейерверком.
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