Улан-Удэ попал в топ-5 солнечных городов России

Улан-Удэ попал в список самых солнечных городов России. Короткий сюжет на эту тему вышел в программе «Доброе утро» Первого канала.
Столица Бурятии оказалась на 4 месте. Здесь солнце светит 251 день в году.
«Без панамки и очков на улицу лучше не выходить», - рекомендуют в сюжете. Первый канал уверен, что всё свободное время горожане проводят у водоёмов и фонтанов.
- Это здорово, что солнечно и мало пасмурных дней даже зимой, - признала жительница Улан-Удэ.
Третье место у Владивостока и 271 солнечный день, второе у Читы – 274 дня, лидером стал город Борзя в Забайкальском крае. Здесь солнце светит 277 дней в году.
На Дальнем Востоке солнца больше, чем на Кубани, поскольку территории находятся в зоне повышенного атмосферного давления. Сухой воздух перемещается сверху вниз и при такой схеме небо почти всегда чистое.
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