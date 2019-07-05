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Улан-Удэ попал в топ-5 солнечных городов России

Улан-Удэ попал в топ-5 солнечных городов России
Общество,  Фото:pixabay.com
Рейтинг подвёл Первый канал

Улан-Удэ попал в список самых солнечных городов России. Короткий сюжет на эту тему вышел в программе «Доброе утро» Первого канала.

Столица Бурятии оказалась на 4 месте. Здесь солнце светит 251 день в году.

«Без панамки и очков на улицу лучше не выходить», - рекомендуют в сюжете. Первый канал уверен, что всё свободное время горожане проводят у водоёмов и фонтанов.

- Это здорово, что солнечно и мало пасмурных дней даже зимой, - признала жительница Улан-Удэ.

Третье место у Владивостока и 271 солнечный день, второе у Читы – 274 дня, лидером стал город Борзя в Забайкальском крае. Здесь солнце светит 277 дней в году.

На Дальнем Востоке солнца больше, чем на Кубани, поскольку территории находятся в зоне повышенного атмосферного давления. Сухой воздух перемещается сверху вниз и при такой схеме небо почти всегда чистое.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Росгидромет назвал Улан-Удэ самым солнечным городом в России. В среднем солнце в столице Бурятии светит 2797 часов в год.
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