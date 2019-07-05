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В Улан-Удэ молодые хореографы представили необычные работы: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
4 июля на сцене оперного молодые хореографы со всей России показали зрителям результаты творческой лаборатории. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В юбилейный, 80-й год с момента своего основания Бурятский театр оперы и балета запустил новый проект — творческую лабораторию хореографов.

С 20 июня по 4 июля в Улан-Удэ были приглашены молодые балетмейстеры из Москвы, Риги, Санкт-Петербурга и Бурятии для работы с артистами театра. Результатом творческой деятельности стали хореографические постановки длительностью 15-25 минут. За такие сжатые сроки хореографы сформировали свои идеи и задумки в танце, выразили свежий взгляд на культуру и традиции Бурятии.

Тема первой лаборатории — «Бурятские легенды и сказки».

Участниками лаборатории стали Денис Бородицкий (Москва), Ольга Васильева (Санкт-Петербург), Анна Закусова (Москва), Милана Комарова (Латвия), Алдар Кынзыбеев (Улан-Удэ), Дмитрий Пимонов (Санкт-Петербург), Александр Рюнтю (Москва).

На входе зрителям выдали флаеры с эмблемой лаборатории, чтобы в конце показа можно было проголосовать за понравившееся выступление. Увиденное может стать либо единым спектаклем, либо основой для создания нового балета с национальными мотивами.

Перед началом представления трём артистам театра – Баиру Жамбалову, Булыту Раднаеву и Иннокентию Иванову вручили заслуженные награды.

Показ творческих эскизов состоялся из двух отделений. В первом зрители увидели постановки «Бургэд», «Легенда о Девушке-Лебеде», «Счастье и Горе» и «Девочка-Луна». Во втором - «Наян Наваа», «Дева-лебедь» и «Сарма». Каждое представление отличалось от других не только идеей, но и стилем танца, музыкой, костюмами артистов.

- Хотелось бы чтобы зритель погрузился в это ощущение сказки и просто насладился выступлением. Это интересный опыт не только для зрителя, но и для артистов балета. Я безумно благодарна, что мне дали именно моих артистов, с ними легко работается. Хотелось бы выделить Анастасию (солистка, лауреат международных конкурсов, лауреат Госпремии Бурятии), она нереально талантливая, работать с ней – подарок, мы понимали друг друга не только с полуслова, но и с полужеста, это очень приятно, – прокомментировал свою работу постановщик «Легенды о Девушке-Лебеде» Милана Комарова.

- Моя постановка называется «Счастье и Горе», она поставлена по мотивам одноименной бурятской сказки. Это сказка-притча о том, чтобы мы умели ценить то, что имеем, счастье которое дано. Артисты очень сильно загорелись этой историей. Наверное, вам будет интересно посмотреть, как люди с разных мест, с разным образованием, с разным пластическим языком воспринимают вашу культуру, - сообщил хореограф Дмитрий Пимонов.

Также он отметил, что был счастлив работать с такими профессиональными и дисциплинированными артистами. Иногда ему даже приходилось советовать артистам поберечь силы и «сбавить обороты».

- Моя постановка называется «Девочка-Луна», про путь героини, про девочку, которая жертвует собой. Артистам было сложно, первые несколько дней они только привыкали к тому, что эта постановка совсем другая, что не надо танцевать – «украшать», но затем они «акклиматизировались», - рассказывает хореограф Анна Закусова.

Творческая лаборатория молодых хореографов поспособствует поиску, поддержке и творческому развитию молодых хореографов-постановщиков и артистов балета Бурятского театра оперы и балета, пополнению репертуара театра новыми постановками в жанре современной и национальной хореографии.

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