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В Бурятии зенитчики уничтожили высокоманёвренные цели

В Бурятии зенитчики уничтожили высокоманёвренные цели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В ходе учений военнослужащие отработали различные тактические приёмы

В Бурятии с военнослужащими зенитного ракетного соединения состоялось тактико-специальное учение по обнаружению условных воздушных целей и проведению электронных пусков ракет.

По замыслу учения, колонна новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» в ходе совершения марша подверглась нападению «диверсантов». Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические приёмы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, элементы наступления с огневым прикрытием.

Благодаря слаженным действиям военнослужащих «противник» был уничтожен.

Помимо этого, колонна ЗРК «Бук-М2», увеличив скорость на марше, преодолела заражённый участок местности.

По прибытии колонны в заданный район, экипажи ЗРК «Бук-М2» заняли позиции, выполнили нормативы по развёртыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей, затем выполнили учебные (электронные) пуски ракет по группе воздушных целей условного противника.

Для обозначения целей были организованы вылеты многоцелевых истребителей СУ-30см, которые на максимальных скоростях и высоте выступили в роли условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
военнослужащие учения
 
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