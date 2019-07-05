Зрителям покажут три лучших российских картины
24 августа Забайкалье примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Посмотреть три лучших российских картины, выбранных самими зрителями, можно будет в кинотеатрах Бригантина в Чите, Космос в Балее, Восток в Борзе, Экран в Карымском, Авангард в Кокуе, Россия в Первомайском, а также в концертных залах театра Забайкальские узоры в Чите и Дома культуры железнодорожников в Хилке.
Сейчас на сайте информационного агентства ТАСС проходит онлайн голосование за лучшие фильмы отечественного производства, предлагаемые зрителям в рамках акции «Ночь кино». Проголосовать можно за любое количество фильмов из списка до 10 июля. Голосование и подведение результатов проводится на внешнем сервисе, ТАСС не несёт ответственности за результаты голосования. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.
«Ночь кино» пройдёт в 8 кинотеатрах Забайкалья
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