«Ночь кино» пройдёт в 8 кинотеатрах Забайкалья

Зрителям покажут три лучших российских картины



24 августа Забайкалье примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Посмотреть три лучших российских картины, выбранных самими зрителями, можно будет в кинотеатрах Бригантина в Чите, Космос в Балее, Восток в Борзе, Экран в Карымском, Авангард в Кокуе, Россия в Первомайском, а также в концертных залах театра Забайкальские узоры в Чите и Дома культуры железнодорожников в Хилке.



Сейчас на сайте информационного агентства ТАСС проходит онлайн голосование за лучшие фильмы отечественного производства, предлагаемые зрителям в рамках акции «Ночь кино». Проголосовать можно за любое количество фильмов из списка до 10 июля. Голосование и подведение результатов проводится на внешнем сервисе, ТАСС не несёт ответственности за результаты голосования. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.

