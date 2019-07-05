05 Июля

04 Июля

Популярное

«Ночь кино» пройдёт в 8 кинотеатрах Забайкалья

«Ночь кино» пройдёт в 8 кинотеатрах Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
Зрителям покажут три лучших российских картины

24 августа Забайкалье примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Посмотреть три лучших российских картины, выбранных самими зрителями, можно будет в кинотеатрах Бригантина в Чите, Космос в Балее, Восток в Борзе, Экран в Карымском, Авангард в Кокуе, Россия в Первомайском, а также в концертных залах театра Забайкальские узоры в Чите и Дома культуры железнодорожников в Хилке.

Сейчас на сайте информационного агентства ТАСС проходит онлайн голосование за лучшие фильмы отечественного производства, предлагаемые зрителям в рамках акции «Ночь кино». Проголосовать можно за любое количество фильмов из списка до 10 июля. Голосование и подведение результатов проводится на внешнем сервисе, ТАСС не несёт ответственности за результаты голосования. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.
ночь кино Забайкальский край кино кинофильм кинотеатры дома культуры театр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чемпионат по лёгкой атлетике начнётся завтра в Иркутске
Чемпионат по лёгкой атлетике начнётся завтра в Иркутске
Общество, 05.07.2019
В нём примут участие ветераны и любители
В Иркутске запустили мобильный гид по легендарным местам
В Иркутске запустили мобильный гид по легендарным местам
Общество, 05.07.2019
В маршруте – дом с привидениями и подземные ходы
В Улан-Удэ определят самого быстрого младенца
В Улан-Удэ определят самого быстрого младенца
Общество, 05.07.2019
Регистрация участников уже началась
В Иркутске соберутся на фестиваль фотографы и видеографы
В Иркутске соберутся на фестиваль фотографы и видеографы
Общество, 05.07.2019
В программе – бесплатные лекции, тест-драйвы и конкурсы с призами
Строители проведут для Улан-Удэ концерт и фестиваль
Строители проведут для Улан-Удэ концерт и фестиваль
Общество, 05.07.2019
«Baikal Urban Fest» состоится вечером на площади Советов
В Иркутской области пройдёт фестиваль колокольного звона
В Иркутской области пройдёт фестиваль колокольного звона
Общество, 05.07.2019
В рамках фестиваля состоится крестный ход-сплав
В Чите почистят русла рек
В Чите почистят русла рек
Общество, 05.07.2019
Это сделают во избежание подтопления города
В Иркутске сформирована Общественная палата
В Иркутске сформирована Общественная палата
Общество, 05.07.2019
Накануне в неё были избраны 15 представителей
Чита примет Чемпионат России по спортивному ориентированию
Чита примет Чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 05.07.2019
Соревнования такого уровня пройдут в Забайкалье в первый раз
Популярный в Бурятии танцор попал в «Танцы на ТНТ»
Популярный в Бурятии танцор попал в «Танцы на ТНТ»
Общество, 05.07.2019
Аяс Допай попросил поддержки в социальной сети
Бурятия рассматривается как место подготовки паралимпийцев
Бурятия рассматривается как место подготовки паралимпийцев
Общество, 05.07.2019
Возможно, в Бурятии будут тренироваться лучники
В Улан-Удэ у осуждённых прошёл выпускной вечер
В Улан-Удэ у осуждённых прошёл выпускной вечер
Общество, 05.07.2019
Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании получили 61 человек
В Бурятии в день ралли «Шёлковый путь» пройдут концерты
В Бурятии в день ралли «Шёлковый путь» пройдут концерты
Общество, 05.07.2019
8 июля республика примет финиш крупнейших в мире соревнований
В Бурятии ветераны возьмутся за здоровье осуждённых
В Бурятии ветераны возьмутся за здоровье осуждённых
Общество, 05.07.2019
Ветеранская организация УИС выиграла грант

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^