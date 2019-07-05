В День образования Госавтоинспекции состоялось торжественное открытие нового административного здания отдела ГИБДД Кяхтинского района
Заместитель начальника УГИБДД Бурятии полковник полиции Леонид Минаев поздравил личный состав отдела с 83-й годовщиной со дня образования службы ОРУД – ГАИ – ГИБДД.
- Приятно, что именно в праздничный день состоялось открытие нового здания Госавтоинспекции, где созданы комфортные условия для приема граждан и работы самих сотрудников полиции, - отметил Леонид Минаев.
После чего начальник ОМВД Кяхтинского района Вячеслав Костромин и Леонид Минаев торжественно открыли новое здание. Они лично проверили, в каких условиях будет вестись приём местных жителей. Руководители прошлись по кабинетам.
Старое здание ГИБДД относилось к объектам культурного и исторического наследия, новое же – соответствует всем современным требованиям. Теперь сотрудники Госавтоинспекции ведут приём граждан по адресу: город Кяхта, ул. Крупской, д. 5.
По информации УГИБДД по Бурятии
Отделу ГИБДД Кяхтинского района Бурятии подарили новое здание
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