Забайкальские косплееры соберутся на фестиваль

Он пройдёт в августе в Чите

В Чите 3 августа краевая филармония примет одно из самых значительных событий гик-культуры в Забайкалье – ежегодный косплей-фестиваль Забайкальского края «KIBO b.c. MM XIX».



Конкурсанты будут соревноваться в номинациях «одиночное тематическое дефиле», «командное дефиле», «одиночное asia-дефиле», «одиночное гайдзин-дефиле», «сценический косплей», «фанарт» и «фото-косплей». Также для зрителей будут организованы ярмарка, внеконкурсные выступления, квесты и конкурсы.

В преддверии события, 6 июля на читинской площади имени Ленина горожан и гостей столицы Забайкалья порадует уличный фестиваль косплея «Кибо – 2019». Тут они познакомятся с культурой косплея. Новички-косплееры смогут попробовать свои силы в лайф-дефиле, а более опытные косплееры покажут свои лучшие костюмы. Посетителей праздника ждут различные конкурсы, в том числе розыгрыш билета на фестиваль в августе.



Возрастное ограничение 12+

