Школы Улан-Удэ обязали размещать на сайтах информацию о питании

Власти Улан-Удэ обязали учебные заведения размещать на сайтах информацию о питании школьников



Комитет по образованию города издал приказ №651 о создании на школьных сайтах разделов с соответствующей информацией.



Аналогичное предложение общественники ОНФ направили и администрациям районов республики, где также приступили к его реализации.



- Открытая информация позволит родителям контролировать питание детей, а также оценить его качество, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.



С начала 2019 года активисты ОНФ в Бурятии провели три мониторинга организации и качества питания школьников. Выяснилось, что в большинстве проверенных школ не предусмотрен дифференцированный подход по возрастным группам учащихся. Объём порций не соответствует нормам СанПиН, а фактический рацион питания – утверждённому меню, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

