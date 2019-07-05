Власти Улан-Удэ обязали учебные заведения размещать на сайтах информацию о питании школьников
Комитет по образованию города издал приказ №651 о создании на школьных сайтах разделов с соответствующей информацией.
Аналогичное предложение общественники ОНФ направили и администрациям районов республики, где также приступили к его реализации.
- Открытая информация позволит родителям контролировать питание детей, а также оценить его качество, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.
С начала 2019 года активисты ОНФ в Бурятии провели три мониторинга организации и качества питания школьников. Выяснилось, что в большинстве проверенных школ не предусмотрен дифференцированный подход по возрастным группам учащихся. Объём порций не соответствует нормам СанПиН, а фактический рацион питания – утверждённому меню, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Школы Улан-Удэ обязали размещать на сайтах информацию о питании
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В День образования Госавтоинспекции состоялось торжественное открытие нового административного здания отдела ГИБДД Кяхтинского района
Власти Улан-Удэ обязали учебные заведения размещать на сайтах информацию о питании школьников
Морихиро Ивата теперь трудится в Нижегородском академическом театре оперы и балета
4 июля в Северобайкальске прошли праздничные торжества, посвящённые 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали
Мужчина выловил карасей на 17,5 тысяч рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июля по республике без осадков, местами туман
Победители получат жеребёнка, бычка и барана
Гостей мероприятия ждёт насыщенная развлекательная программа
Начало работ запланировано на первую половину июля
Они состоятся в Байкальске и Слюдянке
В Иркутской области утилизируют трупы животных, погибших от паводка
В Чите прошли обсуждения перспективы строительства нового зоопарка
Спортсмены готовятся к Чемпионату мира в Южной Корее
Мероприятия состоятся на площади имени Ленина
В нём будут физкультурный зал, термальный и игровой центры