Морихиро Ивата теперь трудится в Нижегородском академическом театре оперы и балета
Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты Морихиро Ивата теперь живёт и работает в Нижнем Новгороде. Он назначен заместителем директора по художественному руководству балетной труппой Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.
Официальное представление Морихиро Ивата в новой должности в Нижнем Новгороде состоялось 4 июля.
«Дорогой Мори-сан! Поздравляю! Успехов на новом месте! Хороших людей вокруг!» - поздравил в Facebook Морихиро Ивата бывший министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», Морихиро Ивата покинул пост худрука Бурятского театра оперы и балета 13 июня. Истекший контракт не стали продлевать по обоюдному согласию.
Одной из причин решения японского специалиста стали личные обстоятельства и необходимость частых поездок на Родину. Однако Морихиро Ивата обещал продолжить сотрудничество с Бурятским театром, где работал с 2012 года, в качестве главного приглашённого балетмейстера.
«Время идёт. В Улан-Удэ всегда хорошая погода. Я покидаю город, в котором жил 7 лет. Я не чувствую одиночества по какой-то причине. Я чувствую себя очень хорошо. Спасибо, Улан-Удэ. Увидимся снова», - написал тогда на японском языке в своём блоге Морихиро Ивата.
Морихиро Ивата получил работу в Нижнем Новгороде
Общество, Фото:
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