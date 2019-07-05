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Морихиро Ивата получил работу в Нижнем Новгороде

Морихиро Ивата получил работу в Нижнем Новгороде
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Морихиро Ивата теперь трудится в Нижегородском академическом театре оперы и балета

Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты Морихиро Ивата теперь живёт и работает в Нижнем Новгороде. Он назначен заместителем директора по художественному руководству балетной труппой Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Официальное представление Морихиро Ивата в новой должности в Нижнем Новгороде состоялось 4 июля.

«Дорогой Мори-сан! Поздравляю! Успехов на новом месте! Хороших людей вокруг!» - поздравил в Facebook Морихиро Ивата бывший министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков.

Как сообщал «Байкал-Daily», Морихиро Ивата покинул пост худрука Бурятского театра оперы и балета 13 июня. Истекший контракт не стали продлевать по обоюдному согласию.

Одной из причин решения японского специалиста стали личные обстоятельства и необходимость частых поездок на Родину. Однако Морихиро Ивата обещал продолжить сотрудничество с Бурятским театром, где работал с 2012 года, в качестве главного приглашённого балетмейстера.

«Время идёт. В Улан-Удэ всегда хорошая погода. Я покидаю город, в котором жил 7 лет. Я не чувствую одиночества по какой-то причине. Я чувствую себя очень хорошо. Спасибо, Улан-Удэ. Увидимся снова», - написал тогда на японском языке в своём блоге Морихиро Ивата.


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