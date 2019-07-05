По Северобайкальску прошло шествие в честь 45-летия БАМ: видео

- Уважаемые БАМовцы, земляки, наши гости. Мы благодарны тем, кто построил Байкало-Амурскую магистраль и дал стране новые возможности. В первую очередь хочу поздравить БАМовцев, кто пришёл в неосвоенный край, тайгу и болото. Своим трудом вы построили железную дорогу. Это наши герои, заслуженные люди. Романтика была сначала, а после – ежедневный труд в суровых условиях и непогоду. Мы также благодарны и тем, кто сегодня работает на БАМе и развивает его, кто обеспечивает перевозки грузов и создает возможности для того, чтобы наша страна развивалась, у нее был выход к морю, возможности для развития промышленности и ресурсов, - обратился к БАМовцам Алексей Цыденов.











- Уважаемые БАМовцы и ветераны. От имени Восточно-Сибирской железной дороги, разрешите поздравить вас с 45-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Вы прибыли сюда в 70-80 годах, построили на БАМе города, поселки, проложили железную дорогу. Наступили 90-е годы и некоторые говорили, что дорога построена в никуда. И они как всегда ошиблись. Сегодня БАМ получил вторую жизнь. Мы в прошлом году открыли байкальский тоннель, открываем второй мост через реку Лена. Та магистраль, которую вы построили, сегодня требует модернизации и расширения. Сегодня она уже не справляется с теми объёмами, которые нужны нашей промышленности, - сказал Александр Парщиков.















Юбилейный состав, посвящённый 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали начал, свой путь 2 июля из Иркутска. 4 июля поезд прибыл на станцию Северобайкальска. В рамках праздничных мероприятий по центральному проспекту города прошло торжественное шествие с участием ветеранов строительства БАМа, работников ВСЖД и горожан. Передовую колонну украшали флаги союзных социалистических республик, принимавших участие в возведении магистрали вокруг Байкала.











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видео - пресс-секретарь главы Алексей Фишев

С юбилеем жителей и гостей Северобайкальска на центральной площади поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. В мероприятии приняли участие руководство Восточно-Сибирской железной дороги, главы города Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов и другие почётные лица, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В прошлом году начался следующий этап развития БАМа и Трансиба, с тем, чтобы в 1,5 раза увеличить объёмы железнодорожных перевозок.Со словами приветствия к жителям и гостям Северобайкальска обратился заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков.После торжественного митинга на главной площади Северобайкальска начался праздничный концерт в доме культуры «Железнодорожник». Всего в юбилейных торжествах в Северобайкальске сегодня принимает участие более 8 тысяч человек.