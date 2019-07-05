В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам

Мужчина выловил карасей на 17,5 тысяч рублей



55-летний житель Гусиноозерска признан виновным за незаконный вылов рыбы в местах нереста.



1 мая в озере «Цайдам» Селенгинского района Бурятии в нерестовый период мужчина рыболовными сетями незаконно выловил 35 карасей. Государству причинён ущерб на общую сумму 17 500 рублей.



Суд приговорил его 100 часам обязательных работ. Рыболовные сети, резиновая лодка и незаконный улов обращены в доход государства.



Ущерб браконьер добровольно возместил.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.