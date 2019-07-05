По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июля по республике без осадков, местами туман
Ветер западный 2-7, местами до 13 м/с. Температура днём 27-32, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Днём 30-32 градуса тепла.
В Бурятии солнечно и без осадков
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Общество, 05.07.2019
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