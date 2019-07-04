ФК «Бурятия» примет в Улан-Удэ красноярский «Рассвет»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Улан-удэнцев зовут на матч ¼ Кубка Сибири



9 июля в 18 часов на стадионе БГУ в Улан-Удэ сыграют футбольный клуб «Бурятия» и команда из Красноярска «Рассвет». Матчи пройдёт в рамках ¼ Кубка Сибири.



В первой игре команда Бурятии уступила со счётом 1:2. В ответном матче улан-удэнцы смогут поддержать своих игроков.





