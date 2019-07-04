В путь следования автобусов вернутся остановки «пл. Революции», «ТРЦ «Еврозона» и «Центральный рынок»
С 6 июля 2019 года будет возобновлено движение автобусов по маршрутам №№ 2, 15, 28, 29, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97 в направлении Октябрьского района по ул. Кирова (от пересечения с ул. Ленина), Балтахинова.
В путь следования автобусов возвратятся остановки «пл. Революции», «ТРЦ «Еврозона» и «Центральный рынок».
- В период с 22.06.2019 по 05.07.2019 объезд закрытого участка из-за ремонта тепловых сетей осуществляется по ул. Банзарова, - сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ 6 июля откроют движение через площадь Революции
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