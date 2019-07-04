Легкоатлет из Бурятии завоевал бронзу первенства России

Юноша поблагодарил болельщиков за поддержку и высказался по этому поводу на своей странице в Instagram.- Хотелось всех поблагодарить кто за меня болел, впервые я ощутил такую большую поддержку, спасибо вам за это. Второй большой старт в моей жизни, я даже подумать не мог, что всё так произойдёт. Я стал кандидатом мастера спорта, к этому я стремился очень давно, но этот момент был всегда для меня где-то рядом, - признался Максим.Отдельные слова благодарности он выразил отцу за наставничество.- Огромное спасибо моему отцу, за то что воспитал во мне спортсмена, благодаря ему я стал тем, кем я есть сейчас, - написал атлет.Также спортсмен сказал, что ему пришлось выложиться по полной. Он не ожидал, что станет бронзовым призёром соревнований, но очень рад, что так вышло.