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В Тулуне погибло более 400 животных

В Тулуне погибло более 400 животных
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области утилизируют трупы животных, погибших от паводка

В Иркутской области продолжается проведение организационных и профилактических ветеринарных мероприятий в районах, попавших в зону паводка. Ветеринарными специалистами организована работа по утилизации трупов животных, лечению пострадавших от паводка животных, дезинфекции и дератизации животноводческих помещений на безвозмездной основе.

Так, в городе Тулун идёт работа по подбору трупов животных и птиц и их захоронению на полигоне, расположенном на 5 км Братского тракта. Всего по состоянию на 3 июня вывезено 5 туш крупного рогатого скота, 1 лошадь, 20 собак, 201 птица, 161 кролик, 21 свинья, 24 туши мелкого рогатого скота. Организован сбор собак. Выживших размещают в вольере на ветстанции, сообщает администрация города.

Служба ветеринарии Иркутской области обращает внимание, что при обнаружении павших животных, в том числе грызунов и птиц, категорически запрещается к ним прикасаться и перемещать их. Об обнаружении трупов животных круглосуточно можно сообщать на телефонный номер горячей линии 89027631110.
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