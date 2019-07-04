В Тулуне погибло более 400 животных

В Иркутской области утилизируют трупы животных, погибших от паводка



В Иркутской области продолжается проведение организационных и профилактических ветеринарных мероприятий в районах, попавших в зону паводка. Ветеринарными специалистами организована работа по утилизации трупов животных, лечению пострадавших от паводка животных, дезинфекции и дератизации животноводческих помещений на безвозмездной основе.



Так, в городе Тулун идёт работа по подбору трупов животных и птиц и их захоронению на полигоне, расположенном на 5 км Братского тракта. Всего по состоянию на 3 июня вывезено 5 туш крупного рогатого скота, 1 лошадь, 20 собак, 201 птица, 161 кролик, 21 свинья, 24 туши мелкого рогатого скота. Организован сбор собак. Выживших размещают в вольере на ветстанции, сообщает администрация города.



Служба ветеринарии Иркутской области обращает внимание, что при обнаружении павших животных, в том числе грызунов и птиц, категорически запрещается к ним прикасаться и перемещать их. Об обнаружении трупов животных круглосуточно можно сообщать на телефонный номер горячей линии 89027631110.

