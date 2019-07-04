Также выбрали лучших соцработников исправительных учреждений
В УФСИН России по Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства, проводимого среди начальников отрядов отделов и групп воспитательной работы с осуждёнными и социальных работников.
Начальники отрядов соревновались в строевой, физической, огневой и специальной подготовке, а социальные работники в решении практических задач по социальным проблемам. И те, и другие продемонстрировали знание нормативно-правовых актов.
Кроме того каждый социальный работник провёл показательное занятие в рамках «Школы подготовки к освобождению», а начальники отрядов рассказали о различных аспектах деятельности воспитательных служб на примерах своих отрядов.
По итогам конкурса лучшим начальником отряда был признан сотрудник исправительной колонии № 8 Дугар Дамбиев, а лучшим специалистом по социальной работе – Вера Фомина из ИК-1.
В УФСИН Бурятии выбрали лучших начальников отрядов
Общество, Фото:
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