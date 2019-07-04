В УФСИН Бурятии выбрали лучших начальников отрядов

Также выбрали лучших соцработников исправительных учреждений



В УФСИН России по Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства, проводимого среди начальников отрядов отделов и групп воспитательной работы с осуждёнными и социальных работников.



Начальники отрядов соревновались в строевой, физической, огневой и специальной подготовке, а социальные работники в решении практических задач по социальным проблемам. И те, и другие продемонстрировали знание нормативно-правовых актов.



Кроме того каждый социальный работник провёл показательное занятие в рамках «Школы подготовки к освобождению», а начальники отрядов рассказали о различных аспектах деятельности воспитательных служб на примерах своих отрядов.



По итогам конкурса лучшим начальником отряда был признан сотрудник исправительной колонии № 8 Дугар Дамбиев, а лучшим специалистом по социальной работе – Вера Фомина из ИК-1.

