ВЦИОМ: Каждый третий забайкалец считает, что жизнь улучшилась

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование настроения населения Забайкальского края.



На текущий момент жители региона чаще заявляют о недовольстве сложившейся ситуацией (67%), сообщает ВЦИОМ.



При этом каждый третий (33%) житель края в ходе опроса ВЦИОМ отметил, что за последние полгода ситуация в крае изменилась к лучшему, 50% заявляют о неизменности ситуации.



Говоря об улучшениях, жители чаще всего упоминали ремонт и строительство дорог (7%), повышение благоустроенности населенных пунктов, улучшение их облика (4%).



