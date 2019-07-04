Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование настроения населения Забайкальского края.
На текущий момент жители региона чаще заявляют о недовольстве сложившейся ситуацией (67%), сообщает ВЦИОМ.
При этом каждый третий (33%) житель края в ходе опроса ВЦИОМ отметил, что за последние полгода ситуация в крае изменилась к лучшему, 50% заявляют о неизменности ситуации.
Говоря об улучшениях, жители чаще всего упоминали ремонт и строительство дорог (7%), повышение благоустроенности населенных пунктов, улучшение их облика (4%).
ВЦИОМ: Каждый третий забайкалец считает, что жизнь улучшилась
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