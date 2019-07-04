Победители разделят между собой 300 000 рублей
Улан-удэнские парки культуры и отдыха в августе ждёт Межрегиональный молодёжный фестиваль-конкурс культуры и искусств «PROкачай Улан-Удэ». Об этом сообщает пресс-служба городской Дирекции по паркам культуры и отдыха.
Фестиваль проведут с 12 по 16 августа в парках «Юбилейный», им. С.Н. Орешкова и им. Д.Ж. Жанаева. Закрытие и гала-концерт пройдут 17 августа. В финальном гала-концерте будут представлены лучшие номера участников фестиваля.
В конкурсе могут участвовать молодёжные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений как из России, так и из других стран. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Соревноваться будут в игре на музыкальных инструментах, в вокале (народный вокал, эстрадный вокал и академический вокал), в хореографии (классический танец, народный танец, бальный танец и современные виды хореографии), в театральном жанре (театр моды, детские театры и косплей), в оригинальном жанре (цирковые номера, театры кукол, пластики, пантомимы и другие).
Победителей наградят дипломами, кубками и специальными призами. Призовой фонд фестиваля составит 300 000 рублей.
Парки Улан-Удэ «PROкачает» молодёжный фестиваль
Общество, Фото:
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