На полигоне Бурдуны состоялось тактическое учение с усиленным мотострелковым батальоном
В ходе учения были отработаны новые, нестандартные подходы к проведению наступления и организации обороны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе практического розыгрыша мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчёты стрелков и пулемётчиков.
В том числе был использован так называемый «Сирийский вал».
В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.
Для поиска и обнаружения диверсионно-разведывательных групп были задействованы расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также мобильная группа радиоэлектронной борьбы.
В районы действия «противника» были направлены сводные поисковые группы из состава мотострелковых подразделений, усиленных БМП-2.
При совершении тактических маневров, военнослужащие действовали в составе разведывательно-огневого и разведывательно-ударного контуров.
После обнаружения, условные «диверсанты» были блокированы и уничтожены.
Командиры боевых машин пехоты БМП-2 с поступлением информации от взаимодействующих подразделений, в режиме реального времени решали сложные тактические задачи и в короткое время принимали решения.
Мотострелки в Бурятии отработали новые приёмы боя
Общество, Фото:
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