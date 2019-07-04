Мотострелки в Бурятии отработали новые приёмы боя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На полигоне Бурдуны состоялось тактическое учение с усиленным мотострелковым батальоном



В ходе учения были отработаны новые, нестандартные подходы к проведению наступления и организации обороны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе практического розыгрыша мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчёты стрелков и пулемётчиков.



В том числе был использован так называемый «Сирийский вал».



В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.



Для поиска и обнаружения диверсионно-разведывательных групп были задействованы расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также мобильная группа радиоэлектронной борьбы.



В районы действия «противника» были направлены сводные поисковые группы из состава мотострелковых подразделений, усиленных БМП-2.



При совершении тактических маневров, военнослужащие действовали в составе разведывательно-огневого и разведывательно-ударного контуров.



После обнаружения, условные «диверсанты» были блокированы и уничтожены.



Командиры боевых машин пехоты БМП-2 с поступлением информации от взаимодействующих подразделений, в режиме реального времени решали сложные тактические задачи и в короткое время принимали решения.





