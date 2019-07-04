В Забайкалье восстановят разрушенный паводком мост

Начало работ запланировано на первую половину июля



В Забайкалье восстановят мост на реке Дакитуй в Красночикойском районе за счёт средств регионального дорожного фонда. 28 июня он был разрушен в результате обильных ливневых дождей и подъёма воды в реке. Деревянный мост общей протяжённостью 11 метров соединял сёла Менза, Укыр и Шонуй.



Предварительная стоимость восстановительных работы – порядка 2 миллионов рублей. Работы по строительству нового моста начнутся ориентировочно в первой половине июля. В настоящее время организован объезд, по которому проходит грузовой транспорт и внедорожники.



Также с 3 июля возобновлено авиасообщение между селом Менза и краевым центром после перерыва из-за технической неисправности авиасудна. Авиасообщение между двумя населёнными пунктами было прервано две недели назад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

