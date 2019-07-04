Вышел из печати том 23 «Трудов Института востоковедения РАН»
Выпуск составили статьи, подготовленные по материалам международной конференции «Тибетология и буддология на стыке науки и религии», состоявшейся в Институте востоковедения РАН в октябре 2018 года. Об этом сообщает фонд «Сохраним Тибет!»
Это третья конференция по данной тематике, проводимая Институтом востоковедения РАН. Основные вопросы, обсуждавшиеся на ней, – связи Тибета с сопредельными странами, состояние буддизма и его изучения в Калмыкии, Бурятии, Туве, других регионах России, в Монголии и других странах, деятельность Далай-ламы XIV по сохранению буддизма и развитию контактов религии с наукой и секулярной этикой, роль тибетской диаспоры в сохранении буддизма и тибетской культуры.
В конференции приняли участие исследователи и специалисты научных и учебных заведений и буддийских духовных центров. На конференции было заслушано 26 докладов по проблемам философии, социологии, истории, политологии, религиоведения, буддологии, этнологии. В работе приняли участие представители пяти стран: России, Монголии, Казахстана, США и КНР. На заседаниях присутствовало около 50 человек.
Конференция продемонстрировала растущий интерес к тибетологии и буддологии в России и странах постсоветского пространства.
23-й том «Трудов Института востоковедения» посвятили буддологии
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