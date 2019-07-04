В Бурятии из-за монгольского праздника закроется пункт пропуска

С 11 по 15 июля не будет работать двусторонний автомобильный пункт пропуска ДАПП Монды в Бурятии



Причина – празднование национального праздника Монголии «Наадам», сообщает Бурятская таможня.



- С 11 по 15 июля 2019 года по инициативе монгольской стороны в пункте пропуска Монды – Ханх не будет осуществляться пропуск лиц и транспортных средств. С 16 июля работа двустороннего автомобильного пункта пропуска Монды возобновится в ежедневном режиме с 10.00 до 18.00, включая выходные и праздничные дни, - говорится в сообщении ведомства.



Посетить Монголию в это время из Бурятии можно будет через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также из аэропорта Улан-Удэ.



При планировании поездки в Монголию 9 июля через пункт пропуска МАПП Кяхта жителей Бурятии просят учитывать, что из-за прохождения государственной границы каравана международного авторалли «Шелковый путь» ожидается большое количество транспорта.





