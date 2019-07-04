Отцы устроили для детей велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»

Маршрут, как и в прежние годы, был всё тот же: аэропорт – Гурульбинское озеро – Красноярово – Иволга. Это около 27 км., далее организаторы рассадили детей по родительским автомобилям, и доехали до отворота на Щучье озеро. Там уже в завершении маршрута 10-12 км участники добирались на велосипедах и финишировали у самого озера.











- Цель проекта у Совета отцов остаётся прежней – время с детьми. Чтобы родители и дети, как можно чаще и больше проводили своё время со своими чадами. В такие моменты понимаешь, что всё, что делается для детей и родителей, делается не зря, останутся хорошие воспоминания, фотографии и память о том, что папа или мама поддерживали и болели за тебя на протяжении всего велопробега, - подытожил Сергей Ляхов.





































