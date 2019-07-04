Отцы устроили для детей велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»

1 июля активисты Совета отцов улан-удэнской 37-й школы провели четвёртый ежегодный велопробег. Этот велотур собрал более 90 детей и родителей.
Маршрут, как и в прежние годы, был всё тот же: аэропорт – Гурульбинское озеро – Красноярово – Иволга. Это около 27 км., далее организаторы рассадили детей по родительским автомобилям, и доехали до отворота на Щучье озеро. Там уже в завершении маршрута 10-12 км участники добирались на велосипедах и финишировали у самого озера.
- Маршрут был составлен более безопасностей для детей, и большая часть пути была по просёлочной дороге. Будний день выбран также не случайно, чтобы на автодорогах было меньше машин. Ведь дети выбирали скорость не маленькую, соревнуясь и играясь между собой, чтобы добраться до пункта назначения первыми, - рассказал «Байкал-Daily» участник председатель Совета отцов школы №37 Сергей Ляхов.
По завершении маршрута были игры, эстафеты, купание, общение и многое другое. Также родители и дети приготовили на костре плов. После этого все участники разъехались по домам.
- Цель проекта у Совета отцов остаётся прежней – время с детьми. Чтобы родители и дети, как можно чаще и больше проводили своё время со своими чадами. В такие моменты понимаешь, что всё, что делается для детей и родителей, делается не зря, останутся хорошие воспоминания, фотографии и память о том, что папа или мама поддерживали и болели за тебя на протяжении всего велопробега, - подытожил Сергей Ляхов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в велопробеге участвовало 25 человек, в прошлом – в три раза больше. Родители и дети, как и в этот раз, с удовольствием провели время на природе.
Сергей Ляхов – основатель отцовского движения, сам отец пятерых детей. Он объединил пап для активного родителей и детей. Главы семейств совместно со своими чадами ходили в горы, покоряли зимний Байкал. Прошлой осенью Совет отцов устроил восхождение на сопку в пригороде Улан-Удэ.
В январе Сергей Ляхов устроил для онкобольных детей праздник. Мужчина с сыном попал в больницу с ребёнком, и впечатлившись историями болезней детей, находящихся в больнице, решил порадовать их.