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На север Бурятии дошли современные вагоны

На север Бурятии дошли современные вагоны
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Пригородные поезда с новыми вагонами отправились в первый рейс на бурятском участке БАМ

С 3 по 6 июля в Северо-Байкальском и Муйском районах отмечается 45-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 3 июля в Северобайкальске презентовали плацкартные вагоны, приобретённые для АО «Байкальская пригородная пассажирская компания». В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников, сообщает пресс-служба правительства республики.

- Для жителей Бурятии мы совместно поработали с ОАО «Российские железные дороги» и презентуем такой подарок. Люди, которые проживают здесь, в основном, железнодорожники. Это символичный подарок, который специально подготовили к этой дате. Вагоны комфортные, есть климат-контроль, удобные полки, есть практически все требования, которые нужны пассажиру, - отметил Евгений Луковников.



Шесть новых вагонов будут использоваться на пригородном сообщении до Таксимо и полностью заменят старый подвижной состав. Об этом сообщил заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков.

- К 45-летию начала строительства БАМ ОАО «РЖД» приняло решение о поставке на Байкало-амурскую магистраль новых вагонов, которые полностью закроют данный участок БАМа. Пригородные электропоезда с новыми вагонами отправляются сегодня из Северобайкальска в Новый Уоян, а также на станцию Киренга, - сказал Александр Парщиков.



4 июля ожидается прибытие праздничного поезда на станцию Северобайкальск. На этом поезде ветераны едут по Байкало-Амурской магистрали. По центральным улицам города пройдёт торжественное шествие ветеранов БАМа, а после на главной площади Северобайкальска состоятся праздничный митинг и концерт для жителей и гостей города.

Основные празднования 45-летия с начала строительства БАМ проходят с 3 по 6 июля в Северобайкальске и Тынде и на каждой станции по ходу движения поезда.

поезд правительство республики
 
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