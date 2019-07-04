Читинской львице будут собирать на вольер всем миром

Общество, Фото: пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края

В Чите прошли обсуждения перспективы строительства нового зоопарка



Министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова встретилась с коллективом Читинского городского зоопарка, где они обсудили перспективы строительства нового зверинца. В этом году зоопарку исполняется 25 лет, и он крайне нуждается в реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Совместно с комитетом культуры города Читы мы неоднократно предлагали места расположения нового зоопарка, однако каждый раз получали отказ от соответствующих ведомств. Тогда Союз зоопарков России рекомендовал нам оставить его на прежнем месте, переформатировав в тропикариум, где могли бы обитать экзотические виды животных, а всех остальных зверей следует перевести в питомник Амодово – филиал зоопарка», – рассказал директор учреждения Дмитрий Ларченко. Он пояснил, что реализация проекта по созданию тропикариума требует 90 миллионов рублей, а на постройку только внешнего ограждения зоопарка необходимо 7,5 миллиона рублей.



На сегодняшний день Читинский городской зоопарк располагает филиалом – питомником Амодово, который находится в Читинском районе в 29 километрах от краевой столицы. Структурное подразделение было создано в 2016 году. На 12 гектарах обитает порядка 200 животных, условия их содержания приближены к естественным.



В ходе встречи, на которой также присутствовали блогеры и журналисты, был затронут вопрос строительства нового вольера для местной львицы по кличке Эльза. Молодые люди были обеспокоены условиями содержания животного, и выразили желание помочь зоопарку. Его сотрудники отмечают, что львица живет в зверинце три года. Животное привыкло к замкнутому пространству, поскольку она с рождения жила в цирке, где для зверей не предусмотрены большие вольеры. Гулять на просторной территории Эльза попросту боится. В связи с этим инициативные ребята решили построить в вольере и небольшой домик для львицы, чтобы не подвергать стрессу животное.



По словам журналистки Александры Ждановой, на осуществление строительных работ была составлена смета. Сумма оказалась внушительной – один миллион рублей. Министр попросила активистов представить смету расходов специалистам ведомства на изучение, а для оперативного решения вопроса предложила организовать сбор средств в рамках ближайшего массового мероприятия. Кроме того, Татьяна Цымпилова отметила, что для реновации зоопарка необходим качественный комплексный план, который она поручила разработать руководству зверинца с учётом мнения общественности. «Проект нужно разместить на краундфандинговых площадках. Это поможет привлечь денежные средства», – добавила она.



На сегодняшний день по линии министерства культуры существующие госпрограммы и проекты не предполагают выделение денежных средств на строительство или реконструкцию зоопарков, поэтому путём решения проблемы Читинского зоопарка может стать привлечение спонсорских средств или реализация проектов в рамках государственно-частного партнёрства.



Отметим, в зоопарке общей площадью 0,7 гектара проживают 180 видов животных (около двух тысяч особей). Посещаемость – 100 тысяч человек в год.

