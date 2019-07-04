Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН

В Улан-Удэ прошло первенство управления Росгвардии Бурятия по военно-прикладному спорту
Два дня сотрудники сражались в четырёх видах военно-прикладного спорта, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.
Спортсменам необходимо было преодолеть три дистанции расстоянием 100, 400 и 3000 метров и метнуть на дальность гранату.
В ходе упорной борьбы первое общекомандное место заняла команда ОМОН «Кречет», второе место у сотрудников СОБР, замкнула тройку призеров команда управления вневедомственной охраны.
- Соревнования по военно-прикладным видам спорта в Росгвардии Бурятии будут проводиться ежегодно в усложненной форме и с добавлением новых видов испытаний, ведь такие соревнования позволяют повысить профессионализм личного состава и боеспособность структурных подразделений - отметил помощник начальника группы профессионально-служебной и физической подготовки капитан Сергей Макарьин.
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