Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН

В Улан-Удэ прошло первенство управления Росгвардии Бурятия по военно-прикладному спорту



Два дня сотрудники сражались в четырёх видах военно-прикладного спорта, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Спортсменам необходимо было преодолеть три дистанции расстоянием 100, 400 и 3000 метров и метнуть на дальность гранату.



В ходе упорной борьбы первое общекомандное место заняла команда ОМОН «Кречет», второе место у сотрудников СОБР, замкнула тройку призеров команда управления вневедомственной охраны.



- Соревнования по военно-прикладным видам спорта в Росгвардии Бурятии будут проводиться ежегодно в усложненной форме и с добавлением новых видов испытаний, ведь такие соревнования позволяют повысить профессионализм личного состава и боеспособность структурных подразделений - отметил помощник начальника группы профессионально-служебной и физической подготовки капитан Сергей Макарьин.

