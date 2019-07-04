04 Июля

03 Июля

Популярное

Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН

Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Общество, 
В Улан-Удэ прошло первенство управления Росгвардии Бурятия по военно-прикладному спорту

Два дня сотрудники сражались в четырёх видах военно-прикладного спорта, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.

Спортсменам необходимо было преодолеть три дистанции расстоянием 100, 400 и 3000 метров и метнуть на дальность гранату.

В ходе упорной борьбы первое общекомандное место заняла команда ОМОН «Кречет», второе место у сотрудников СОБР, замкнула тройку призеров команда управления вневедомственной охраны.

- Соревнования по военно-прикладным видам спорта в Росгвардии Бурятии будут проводиться ежегодно в усложненной форме и с добавлением новых видов испытаний, ведь такие соревнования позволяют повысить профессионализм личного состава и боеспособность структурных подразделений - отметил помощник начальника группы профессионально-служебной и физической подготовки капитан Сергей Макарьин.
Росгвардия спорт ОМОН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Общество, 04.07.2019
В Улан-Удэ прошло первенство управления Росгвардии Бурятия по военно-прикладному спорту
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Общество, 04.07.2019
В 2019 году из 14 школ Советского района Улан-Удэ выпустились 585 одиннадцатиклассников
В Улан-Удэ нерадивый отец оплатил алименты в 100 тысяч
В Улан-Удэ нерадивый отец оплатил алименты в 100 тысяч
Общество, 04.07.2019
Он испугался привлечения к административной ответственности
Улан-удэнцы на 5 часов останутся без горячей воды
Улан-удэнцы на 5 часов останутся без горячей воды
Общество, 04.07.2019
Запланированы ремонтные работы
Яна Енина из Бурятии поборется за две медали всемирной Универсиады
Яна Енина из Бурятии поборется за две медали всемирной Универсиады
Общество, 04.07.2019
Спортсменка из Бурятии накануне вылетела в Неаполь, где стартовала всемирная летняя Универсиада
В Бурятии осудили жителя Иркутской области
В Бурятии осудили жителя Иркутской области
Общество, 04.07.2019
Он совершил кражу с банковского счёта 
В Улан-Удэ без осадков
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 04.07.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
В Иркутск на 45-летие БАМа приедет поезд-выставка
В Иркутск на 45-летие БАМа приедет поезд-выставка
Общество, 03.07.2019
В 9 вагонах поезда покажут историю развития российских железных дорог
Юбилейный фестиваль «Волна Байкала» пройдёт в Слюдянке
Юбилейный фестиваль «Волна Байкала» пройдёт в Слюдянке
Общество, 03.07.2019
Победители конкурса-фестиваля выступят на заключительном гала-концерте
В Иркутской области разыграют Кубок по маунтинбайку
В Иркутской области разыграют Кубок по маунтинбайку
Общество, 03.07.2019
Велогонка пройдёт на трассе длиной 4,5 км в шести категориях
В Иркутской области отменили рок-фестиваль
В Иркутской области отменили рок-фестиваль
Общество, 03.07.2019
Вместо него проведут утешительный концерт

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^