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Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов

Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2019 году из 14 школ Советского района Улан-Удэ выпустились 585 одиннадцатиклассников

В торжественной обстановке им были вручены аттестаты. Слова поздравлений и напутствий прозвучали в их честь от администрации школ и приглашенных гостей, сообщили в администрации Советского района.

В этот же день в культурно-спортивном комплексе «Дружба» состоялась церемония награждения медалями «За особые успехи в учении». В 2019 году в Советском районе медалями «За особые успехи в учении» были удостоены 71 ученик. Наибольшее количество медалистов выпустила гимназия №33 - 20 человек.

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