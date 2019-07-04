В 2019 году из 14 школ Советского района Улан-Удэ выпустились 585 одиннадцатиклассников
В торжественной обстановке им были вручены аттестаты. Слова поздравлений и напутствий прозвучали в их честь от администрации школ и приглашенных гостей, сообщили в администрации Советского района.
В этот же день в культурно-спортивном комплексе «Дружба» состоялась церемония награждения медалями «За особые успехи в учении». В 2019 году в Советском районе медалями «За особые успехи в учении» были удостоены 71 ученик. Наибольшее количество медалистов выпустила гимназия №33 - 20 человек.
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Общество, Фото:
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