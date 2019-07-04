Спортсмены готовятся к Чемпионату мира в Южной Корее
В Иркутском водно-спортивном комплексе «Солнечный» проводятся тренировки сборной команды России по синхронному плаванию. Спортсмены готовятся к Чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдёт с 12 по 28 июля в юнокорейском городе Кванджу.
Тренировки проходят у дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, а также у микс-дуэта Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева. Светлана Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Светлана Колесниченко – олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы. Майя Гурбанбердиева – четырёхкратная чемпионка Европы среди юниоров, пятикратная чемпионка России, чемпионка Европы. Александр Мальцев – первый в истории России мужчина синхронист, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Об этом сообщает пресс-служба ВСК.
В Иркутске тренируется сборная команды России по синхронному плаванию
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