В Иркутске тренируется сборная команды России по синхронному плаванию

Спортсмены готовятся к Чемпионату мира в Южной Корее



В Иркутском водно-спортивном комплексе «Солнечный» проводятся тренировки сборной команды России по синхронному плаванию. Спортсмены готовятся к Чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдёт с 12 по 28 июля в юнокорейском городе Кванджу.



Тренировки проходят у дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, а также у микс-дуэта Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева. Светлана Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Светлана Колесниченко – олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы. Майя Гурбанбердиева – четырёхкратная чемпионка Европы среди юниоров, пятикратная чемпионка России, чемпионка Европы. Александр Мальцев – первый в истории России мужчина синхронист, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Об этом сообщает пресс-служба ВСК.

