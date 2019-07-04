В Улан-Удэ пройдёт фестиваль мороженого

На нём, как всегда, состоится розыгрыш сладкого лакомства



13 июля в Улан-Удэ пройдёт один из самых красочных праздников лета – фестиваль мороженого «ProХлада», приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.



С 14:00 в парке имени С.Н. Орешкова начнётся праздничная программа. Жители и гости города могут посмотреть концертные номера от эстрадных коллективов столицы Бурятии и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению мороженного в домашних условиях. Для детей приготовлена анимационная программа с весёлыми мультперсонажами, а для самых маленьких будет организован забег ползающих малышей «Ползунки наперегонки». В соревнованиях можно поучаствовать всей семьёй на эстафете «Мама, папа, я - спортивная семья!». И, конечно же, состоятся розыгрыши большого количества мороженого.



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