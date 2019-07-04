Он совершил кражу с банковского счёта
В Бурятии перед судом предстал жителя города Шелехова Иркутской области. Он признан виновным за кражу с банковского счёта.
В октябре 2018 года мужчина во время распития спиртного незаметно вытащил сим-карту из сотового телефона своего знакомого. С помощью услуги «Мобильный банк» он перевёл деньги на другую банковскую карту, украв 6 тысяч рублей.
- В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Шелеховчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии осудили жителя Иркутской области
Общество, Фото:
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