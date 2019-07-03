На Байкале в фотоловушку попали обедающие вместе медведь и кабан

Забавным снимком поделились сотрудники «Заповедного Прибайкалья»



В Прибайкальском национальном парке фотоловушка запечатлела медведя и кабана по соседству.



- Такие разные, и все-таки они вместе. Медведь сидит в кормушке, а кабан устроил приличную трапезу, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».





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