Забавным снимком поделились сотрудники «Заповедного Прибайкалья»
В Прибайкальском национальном парке фотоловушка запечатлела медведя и кабана по соседству.
- Такие разные, и все-таки они вместе. Медведь сидит в кормушке, а кабан устроил приличную трапезу, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Байкале в фотоловушку попали обедающие вместе медведь и кабан
Общество, Фото:
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