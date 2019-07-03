Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз вновь не смог обойти Байкал



В четвёртый день он был уже в Прибайкальском районе, в Гремячинске.



В пятый день Дмитрий написал: «60 км от Кика через Турунтаево до паромной переправы через Селенга».

На шестой день Дмитрий Ерохин сошел с дистанции из-за травмы.- Не пустил Байкал в этот раз. Сход после паромной переправы в Татаурово. Всего за 5 дней прошел 295,5 километров от Усть-Баргузин. Травма. Мелкая, но усугубляющаяся, по чуть-чуть с каждым днём. По асфальту/дорогам я бы дотянул. Например, второе прохождение Золотого кольца в мае 2018 я с ней финишировал. Но Байкал слабых мест не прощает. В тайгу соваться надо абсолютно готовым и здоровым как лось. Плюс организационно ещё лучше необходимо и вижу где и как подготовиться. Плюс северная ходьба – это далеко не ходьба и не бег. На больших расстояниях масса нюансов выскакивает. 102 переменных и все учитывать необходимо, - написал в своем путевом дневнике марафонец.