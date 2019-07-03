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Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз вновь не смог обойти Байкал

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз вновь не смог обойти Байкал
Общество, 
Дмитрий Ерохин, как и два года назад, сошёл с пути вокруг Байкала

Ультрамарафонец, путешественник, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин со второй попытки не смог совершить пеший поход вокруг Байкала.

Как сообщал «Байкал-Daily», перед марафоном спортсмен побывал в Забайкальском национальном парке. Он посетил кордон Монахово и посёлок Курбулик, познакомился с Баргузинским и Чивыркуйским заливами озера Байкал. В тот же день ультрамарафонец совершил восхождение на полуострове Святой Нос, посетил Иволгинский и дацан Ринпоче Багша.

Старт был дан 24 июня из села Баргузин. План был установить рекорд, за 50 дней в северной ходьбе обойдя 2 тысячи километров вокруг Байкала. Действующий российский рекорд по самому длинному ультрамарафону северной ходьбой – 640 км за 15 дней. 




Расстояние от Баргузина до посёлка Усть-Баргузин в 54 км Дмитрий преодолел в первый день.

Во второй день марафонец прошёл 60 км из Усть-Баргузина через Максимиху, на Горячинск. «Необычно столько идти северной ходьбой, два дня подряд», - уже поделился Дмитрий Ерохин. 


  

В четвёртый день он был уже в Прибайкальском районе, в Гремячинске.

В пятый день Дмитрий написал: «60 км от Кика через Турунтаево до паромной переправы через Селенга». 




На шестой день Дмитрий Ерохин сошел с дистанции из-за травмы.

- Не пустил Байкал в этот раз. Сход после паромной переправы в Татаурово. Всего за 5 дней прошел 295,5 километров от Усть-Баргузин. Травма. Мелкая, но усугубляющаяся, по чуть-чуть с каждым днём. По асфальту/дорогам я бы дотянул. Например, второе прохождение Золотого кольца в мае 2018 я с ней финишировал. Но Байкал слабых мест не прощает. В тайгу соваться надо абсолютно готовым и здоровым как лось. Плюс организационно ещё лучше необходимо и вижу где и как подготовиться. Плюс северная ходьба – это далеко не ходьба и не бег. На больших расстояниях масса нюансов выскакивает. 102 переменных и все учитывать необходимо, - написал в своем путевом дневнике марафонец. 

Выходные Дмитрий Ерохин провел в Улан-Удэ, где угостился буузами. 




Как сообщал «Байкал-Daily», ещё два года назад Дмитрий Ерохин планировал пробежать вокруг озера Байкал по Большой Байкальской Тропе протяжённостью 1800 километров за 50 дней. За 28 дней он прошёл 1193 километра. Незадолго до финиша, в то время как его путь пролегал через Северо-Байкальский район, Ерохину пришлось сойти с дистанции. С высокой температурой и сильнейшей головной болью он был госпитализирован в больницу Северобайкальска. 13 августа он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. У него подтвердился диагноз - клещевой энцефалит.

Дмитрий Ерохин ранее прошёл Калмыкию за 7 суток, первым в истории пробежал остров Сахалин с севера на юг: 1200 километров за 19 суток и 4 часа, дважды преодолел Золотое кольцо России.



Байкал спорт марафон
 
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