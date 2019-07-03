1 июля в посёлке Стеклозавод в приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской отслужили первый благодарственный молебен
Собрались прихожане разных храмов Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
Храм на Стеклозаводе пока ещё строится. Однако молебен совершается каждый первый понедельник месяца в 18:00. Приглашаются все желающие.
Храм расположен в посёлке Стеклозавод, ул. Батожабая, вблизи дома № 9. Проезд маршрутами 42,92,80, остановка «Кадетский корпус».
В Улан-Удэ на Стеклозаводе отслужили молебен
Общество, Фото:
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