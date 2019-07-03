Билеты можно купить у водителя на месте, либо по телефону или через Интернет
Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с областным центром и другими городами Иркутской области, восстановлены после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
В связи с разрушением из-за паводков автокассы в городе Тулуне, продажа билетов на межмуниципальные автобусные маршруты, проходящие через Тулун, в настоящее время производится водителями автобусов непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления его из остановочного пункта.
Бронирование билетов на междугородные автобусы «Саянск – Нижнеудинск», «Тайшет – Иркутск» «Иркутск – Усть-Илимск», «Братск – Иркутск», «Усть-Кут – Иркутск», «Нижнеудинск – Иркутск», «Железногорск-Илимский – Иркутск», «Иркутск – Новая Игирма», «Братск – Саянск», «Иркутск – Тулун», «Тулун – Зима», «Братск – Тулун» осуществляется по телефону 8-950-113-5555.
Также забронировать либо приобрести билет на автобус возможно в сети Интернет, в том числе на сайтах «автовокзал-онлайн.рф» и «kassa38.ru».
В Тулун опять стали ходить автобусы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также они забрали призы в номинациях «Народно-сценический танец» и «Детский танец»
Срок считается с момента регистрации права собственности в Росреестре
Он победил во всех трёх программах
Дмитрий Ерохин, как и два года назад, сошёл с пути вокруг Байкала
Забавным снимком поделились сотрудники «Заповедного Прибайкалья»
Прошедшие обильные дожди спровоцировали бурный рост не только культурных растений, но и сорняков
1 июля в посёлке Стеклозавод в приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской отслужили первый благодарственный молебен
1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности
В июле завершится реконструкция второго корпуса железнодорожного вокзала Улан-Удэ
С 1 по 10 июля в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД
В начале июня на лыжероллерной трассе «Снежинка» в посёлке Аршан открылся лыжероллерный сезон
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол
Очередной сюжет о Бурятии вышел в передаче «Доброе утро»
Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»