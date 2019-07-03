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В Тулун опять стали ходить автобусы

В Тулун опять стали ходить автобусы
Общество,  Фото:pixabay.com
Билеты можно купить у водителя на месте, либо по телефону или через Интернет

Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с областным центром и другими городами Иркутской области, восстановлены после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В связи с разрушением из-за паводков автокассы в городе Тулуне, продажа билетов на межмуниципальные автобусные маршруты, проходящие через Тулун, в настоящее время производится водителями автобусов непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления его из остановочного пункта.

Бронирование билетов на междугородные автобусы «Саянск – Нижнеудинск», «Тайшет – Иркутск» «Иркутск – Усть-Илимск», «Братск – Иркутск», «Усть-Кут – Иркутск», «Нижнеудинск – Иркутск», «Железногорск-Илимский – Иркутск», «Иркутск – Новая Игирма», «Братск – Саянск», «Иркутск – Тулун», «Тулун – Зима», «Братск – Тулун» осуществляется по телефону 8-950-113-5555.

Также забронировать либо приобрести билет на автобус возможно в сети Интернет, в том числе на сайтах «автовокзал-онлайн.рф» и «kassa38.ru».
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