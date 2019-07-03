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В Бурятии отметили День ГИБДД: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД

Сегодня, 3 июля, в Бурятии отметили 83 годовщину образования ГИБДД МВД России. Празднование началось с построения и развода подразделений под торжественную музыку. Многим сотрудникам вручили награды и присвоили новые звания.

С поздравительной речью выступил начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов:

- Сегодня мы отмечаем 83-ю годовщину образования ГАИ ГИБДД России. В этот праздничный день хочу пожелать личному составу успехов. Будьте всегда такими же принципиальными, с достоинством выполняйте задачи, которые поставлены руководством, обеспечивайте безопасность на дорогах и сохраняйте жизнь и здоровье наших граждан. Хотел бы выразить благодарность нашим ветеранам, за вклад, за те традиции, за службу, которую они несли, отдавая лучшие года своей жизни. Всем жителям нашей республики желаю быть всегда взаимно вежливыми, водители и пешеходы должны уважать друг друга на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Когда есть уважение, тогда есть и безопасность.

Председатель совета ветеранов УГИБДД по Бурятии Николай Атрашкевич поблагодарил текущий состав за титульный труд, пожелал добра и терпения, здоровья и благополучия семьям сотрудников.

Также поздравил именинников ветеран ГАИ Леонид Александрович Пшеничников:

- Разрешите поздравить вас с годовщиной! Из 83 лет я отслужил в Госавтоинспекции 31 год. Когда я пришёл в ГАИ, инспекторов было всего 8. Со временем штаб успешно расширяли, я вышел на пенсию будучи командиром дивизиона ДПС, тогда в штабе уже было около 80 человек. Хочу пожелать успехов, будьте честными и добросовестными, поднимайте авторитет ГИБДД.

История ГИБДД наполнена яркими примерами героизма и отверженности. Сотрудники оперативно реагируют на дорожную обстановку, ведь именно от них зависит жизнь и безопасность граждан.

Самый распространённый вид ДТП – это наезды на пешеходов. Число нарушений ПДД в день доходит до 500, это только те, что выявляются непосредственно сотрудниками ГИБДД. Превышение скорости – частое нарушение, которое выявляют камеры на дорогах. Пьяных водителей останавливают в среднем до 20 каждый день по всей Бурятии.

Традиционно в летнее время нарушений больше, так как граждане выбираются за город. В праздничные дни жители также нарушают правила дорожного движения больше, чем обычно.

- Часто пешеходы, которые переходят дорогу, не смотрят по сторонам, не снимают наушники. Всегда нужно оценивать дорожную обстановку, ведь есть нерадивые водители, которые «летят», превышают скорость, не видят пешехода, – комментирует сотрудник ДПС.

К 80-летию Госавтоинспекции сотрудники своими руками создали музей, там представлены экспонаты, которые были в пользовании у сотрудников ГИБДД.

Восстановили мотоцикл, на котором ездили ещё в 80-х. Форменное обмундирование сотрудников ГАИ того же времени.

В музее представлены разные жезлы сотрудников ГАИ, водительские удостоверения старого образца, первые измерители скорости, первые контролеры трезвости и множество наград и подарков.

Отдельный стенд посвящён непутевым кандидатам в водители, точнее их шпаргалкам, которыми курсанты пытались пользоваться при сдаче экзаменов. На стенде представлено даже устройство с наушниками. Инспектор УГИБДД Бурятии Наталья Шагдуржапова отметила, что сейчас использовать шпаргалки бессмысленно, потому что экзамены сдаются на компьютерах.


ГИБДД Праздники
 
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