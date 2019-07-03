Улан-удэнские «Ангелы» выиграли гран-при в Италии

Общество, Фото: пресс-служба Комитета по культуре Администрации города Улан-Удэ

Также они забрали призы в номинациях «Народно-сценический танец» и «Детский танец»



В итальянском городе Пезаро с 22 по 29 июня прошёл международный конкурс «Grand Festival».Уже пятый год этот фестиваль собирает самых талантливых участников из Греции, Болгарии, Италии, Ирана, Литвы, Молдовы, Украины, Беларуси и России.



В этом году дух соперничества на фестивале-конкурсе был очень высок. Несмотря на это образцовому хореографическому коллективу «Angels» детской школы искусств №1 города Улан-Удэ удалось забрать главный приз фестиваля – диплом «Гран-при». Также ансамбль получил звание «Лауреата 1 степени» и «Лауреата 2 степени» в номинации «Народно-сценический танец», «Лауреата 3 степени» в номинации «Детский танец».



Юные улан-удэнцы получили огромный заряд эмоций, выступая на городских площадках в «Празднике Солнца». Приняли участие в ярком, зажигательном шествии по городу. Посетили мастер-классы по белорусскому народно-сценическому танцу, современному танцу «хип-хоп». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Администрации города Улан-Удэ.

