Также они забрали призы в номинациях «Народно-сценический танец» и «Детский танец»
В итальянском городе Пезаро с 22 по 29 июня прошёл международный конкурс «Grand Festival».Уже пятый год этот фестиваль собирает самых талантливых участников из Греции, Болгарии, Италии, Ирана, Литвы, Молдовы, Украины, Беларуси и России.
В этом году дух соперничества на фестивале-конкурсе был очень высок. Несмотря на это образцовому хореографическому коллективу «Angels» детской школы искусств №1 города Улан-Удэ удалось забрать главный приз фестиваля – диплом «Гран-при». Также ансамбль получил звание «Лауреата 1 степени» и «Лауреата 2 степени» в номинации «Народно-сценический танец», «Лауреата 3 степени» в номинации «Детский танец».
Юные улан-удэнцы получили огромный заряд эмоций, выступая на городских площадках в «Празднике Солнца». Приняли участие в ярком, зажигательном шествии по городу. Посетили мастер-классы по белорусскому народно-сценическому танцу, современному танцу «хип-хоп». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Администрации города Улан-Удэ.
Улан-удэнские «Ангелы» выиграли гран-при в Италии
Общество, Фото:
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