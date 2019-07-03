Спортсмены жалуются на качество лыжероллерной трассы в Улан-Удэ

В начале июня на лыжероллерной трассе «Снежинка» в посёлке Аршан открылся лыжероллерный сезон



Состоялся первый этап Кубка Бурятии по лыжероллерам среди любителей и ветеранов. Мужчины соревновались на дистанции 6 км (3 круга), девушки на дистанции 4 км (2 круга), сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.



Гонку у мужчин выиграл Игорь Тибейкин с результатом 16:40. Всего 5 секунд проиграл ему Сергей Юрьев. Третьим стал Алексей Сизиков, его результат 17:09.



Среди девушек победила Алла Гаськова с результатом 18:14.



- Все участники посетовали на ужасное состояние асфальтового покрытия на лыжероллерке. Скоро выборы в горсовет, но никому, кроме энтузиастов, не нужна ни лыжная трасса, ни лыже-биатлонный комплекс. Грустно. Но мы не опускаем руки, - заявили в федерации лыжных гонок Бурятии.



Второй этап состоится 6-7 июля на перевале Хаим (озеро Котокель, село Черемушки).



