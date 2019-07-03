Забайкалье выиграло гран-при дальневосточного «Салюта Победы»

Общество, Фото: пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края

Выставка от региона стала лучшим кураторским проектом



С 26 по 30 июня в городе Якутске Республики Саха (Якутия) состоялась межрегиональная выставка-смотр «Салют Победы» художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства регионов Дальнего Востока. Гран-при за лучший кураторский проект получила выставка из Забайкалья.



Забайкальский край представили куратор краевой выставки-смотра «Салют Победы» Инна Кузнецова и победитель краевой выставки-смотра, резчик по дереву из села Будулан Агинского района Балта Батожаргалов. Они привезли с собой работы художников Иннокентия Тимофеева из Читы и Радна-Доржи Балданова из села Сахюрта Агинского района, гравюры Александра Калинкина из села Домна Читинского района и миниатюрные модели огнестрельного и холодного оружия Александра Перфильева из Читы.



«Во время проведения смотра был опробован новый современный подход. Выставки готовились как кураторские проекты – специалисты региональных Домов народного творчества самостоятельно формировали экспозицию, сообразно концепции представляющую лучших авторов своего региона, а затем проводили презентацию. Элемент творческого соревнования позволил сделать эту работу интересной и увлекательной», – рассказала куратор забайкальской выставки Инна Кузнецова.



Специальным дипломом межрегиональной выставки-смотра «Салют Победы» награждён Александр Перфильев. Дипломы лауреатов и приглашение в Москву для участия во всероссийской выставке-смотре «Салют Победы» получили Иннокентий Тимофеев и Балта Батожаргалов. Всероссийская выставка запланирована на август 2020 года и пройдёт в городе Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

