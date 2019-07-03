Это шестая победа подряд сборной
29 и 30 июня в Агинском Бурятском округе состоялся культурно-спортивный праздник «Зунай наадан – 2019». В течение двух дней на центральном стадионе поселка Агинское, ипподроме села Амитхаша, в районном Доме культуры и досуга, на площади окружного центра прошло более 30 мероприятий: спортивные состязания и творческие конкурсы, концерты и молодёжные фестивали, были организованы тематические площадки, выставка-ярмарка сувениров, изделий мастеров Аги.
Более 11 тысяч участников и зрителей, гостей из разных городов нашей страны и зарубежья стали свидетелями всенародного праздника. На родину приехал с подарком землякам – исполнил любимые зрителям песни – выпускник Московской государственной консерватории Саян Цымпилов. Базардайн Батомунко специально приехал на праздник из Монголии. Он живёт в сомоне Баян Дун, но его предки были из Алханая. Также свидетелем праздничных мероприятий стал велотурист Ричард Хэйкет из Америки.
Вечером 30 июня на стадионе поселка Агинское состоялась церемония награждения победителей и призёров. В общекомандном зачёте в шестой раз подряд одержала победу и выиграла переходящий Кубок праздника команда Могойтуйского района. Особую конкуренцию фаворитам составила команда Агинского района, она заняла второе место. На третьей ступени пьедестала в этом году команда Дульдургинского района. И команда городского округа «Поселок Агинское» – на почётном четвёртом.
Команды – победители «Зунай наадан – 2019» награждены денежными премиями в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей, соответственно занятым местам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края со ссылкой на Администрацию округа.
Забайкальский «Сурхарбан» выиграл Могойтуйский район
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