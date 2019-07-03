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Военные из Бурятии подавили связь «противника»

Военные из Бурятии подавили связь «противника»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения из Бурятии на полигоне Цугол состоялось тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2».

В ходе учения экипажи получили задачу о смене позиционного района.

Военнослужащие совершили марш в новый район по координатам, полученным с пункта управления, используя новейшую систему навигации.

При совершении марша экипаж комплекса РЭБ «Ртуть-БМ», используя систему постановки помех от подрыва радиоуправляемых фугасов, предотвратил диверсию условного противника.

По прибытию в заданный район, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развёртыванию современных автоматизированных станций помех, включению специальной аппаратуры, ввода исходных данных и обнаружения наиболее важных источников радиоизлучения.

Специалисты РЭБ выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного ракетного удара. Военные блокировали работу узла связи, нарушив систему управления войсками условного противника.

Помимо этого, военнослужащие создали ложные линии радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

военнослужащие учения
 
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