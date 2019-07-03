Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол
С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения из Бурятии на полигоне Цугол состоялось тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2».
В ходе учения экипажи получили задачу о смене позиционного района.
Военнослужащие совершили марш в новый район по координатам, полученным с пункта управления, используя новейшую систему навигации.
При совершении марша экипаж комплекса РЭБ «Ртуть-БМ», используя систему постановки помех от подрыва радиоуправляемых фугасов, предотвратил диверсию условного противника.
По прибытию в заданный район, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развёртыванию современных автоматизированных станций помех, включению специальной аппаратуры, ввода исходных данных и обнаружения наиболее важных источников радиоизлучения.
Специалисты РЭБ выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного ракетного удара. Военные блокировали работу узла связи, нарушив систему управления войсками условного противника.
Помимо этого, военнослужащие создали ложные линии радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные из Бурятии подавили связь «противника»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол
Очередной сюжет о Бурятии вышел в передаче «Доброе утро»
Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»
В сборнике подробно описывается обряд почитания рода и влияние родовых духов на жизнь человека
27 июня на спортивной площадке сквера КДЦ «Заречный» состоялось традиционное первенство Советского района по футболу среди дворовых команд.
ПАО «Горэлектросети» проведёт плановый ремонт сегодня, 3 июля
Прийти на публичные слушания может любой желающий
5 июля в МУП КСК в Улан-Удэ состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству «PANKRATION & GRAPPLING»
Лифты появились в единственной девятиэтажке посёлка Дарасун
Общественники проверили качество предоставления государственных услуг пожилым гражданам
Помощь СИЗО оказывает с первых дней паводка
Заветные бесплатные талоны на показательное выступление сборной по синхронному плаванию разлетелись мгновенно
Смелые девушки Лена и Саша отправились в путешествие до Бурятии
Известному в Бурятии КВНщику, режиссёру и продюсеру Евгению Замалиеву уже ампутировали ногу
Мужчина пропал два года назад