Иркутская сборная выиграла 3 медали в многодневной велогонке

У спортсменов – «золото», «серебро» и «бронза»



Спортсмены из Иркутской области выиграли три медали различного достоинства на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в многодневной гонке, которые завершились 30 июня в Уфе. В гонке приняли участие сильнейшие юноши 15-16 лет из Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Иркутской областей, Республики Башкортостан и других субъектов РФ.



На соревнованиях команду Иркутской области под руководством тренера Дениса Щёголева представляли Валерий Штин, Вадим Конюхов, Кирилл Коробов, Даниил Маметов и Дмитрий Гершинович.



По итогам многодневной велогонки Валерий Штин завоевал золотую медаль на дистанции 4,4 км. Ещё один спортсмен Вадим Конюхов стал серебряным призёром в групповой гонке на 70 км, уступив всего 2 сотых секунды гонщику из Республики Башкортостан. Вадим Конюхов также выиграл бронзовую медаль в четвёртом этапе соревнований на дистанции 50 км. Оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта, воспитанниками усольской велошколы.



С 4 по 6 июля сборная Иркутской области по велоспорту-шоссе примет участие в первенстве России по олимпийским видам, которое также пройдёт в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.

