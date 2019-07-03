У спортсменов – «золото», «серебро» и «бронза»
Спортсмены из Иркутской области выиграли три медали различного достоинства на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в многодневной гонке, которые завершились 30 июня в Уфе. В гонке приняли участие сильнейшие юноши 15-16 лет из Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Иркутской областей, Республики Башкортостан и других субъектов РФ.
На соревнованиях команду Иркутской области под руководством тренера Дениса Щёголева представляли Валерий Штин, Вадим Конюхов, Кирилл Коробов, Даниил Маметов и Дмитрий Гершинович.
По итогам многодневной велогонки Валерий Штин завоевал золотую медаль на дистанции 4,4 км. Ещё один спортсмен Вадим Конюхов стал серебряным призёром в групповой гонке на 70 км, уступив всего 2 сотых секунды гонщику из Республики Башкортостан. Вадим Конюхов также выиграл бронзовую медаль в четвёртом этапе соревнований на дистанции 50 км. Оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта, воспитанниками усольской велошколы.
С 4 по 6 июля сборная Иркутской области по велоспорту-шоссе примет участие в первенстве России по олимпийским видам, которое также пройдёт в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.
Иркутская сборная выиграла 3 медали в многодневной велогонке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Билеты можно купить у водителя на месте, либо по телефону или через Интернет
На дистанцию выйдут спортсмены из Иркутской области, Красноярска, Забайкалья и Бурятии
Также они забрали призы в номинациях «Народно-сценический танец» и «Детский танец»
Срок считается с момента регистрации права собственности в Росреестре
Он победил во всех трёх программах
Дмитрий Ерохин, как и два года назад, сошёл с пути вокруг Байкала
Забавным снимком поделились сотрудники «Заповедного Прибайкалья»
Прошедшие обильные дожди спровоцировали бурный рост не только культурных растений, но и сорняков
1 июля в посёлке Стеклозавод в приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской отслужили первый благодарственный молебен
1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности
В июле завершится реконструкция второго корпуса железнодорожного вокзала Улан-Удэ
С 1 по 10 июля в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД
В начале июня на лыжероллерной трассе «Снежинка» в посёлке Аршан открылся лыжероллерный сезон
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол