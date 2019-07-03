Улан-удэнский шашист стал абсолютным чемпионом Сибири

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Он победил во всех трёх программах



С 24 по 30 июня в Иркутске прошёл чемпионат Сибирского федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие спортсмены Иркутской и Кемеровской областей, Республики Бурятия, Алтайского и Красноярского краев.



Чемпионат СФО проводился в классической, быстрой и молниеносной программах в двух лигах – в высшей и первой. Абсолютным чемпионом Сибири стал гроссмейстер из Улан-Удэ Баир Ринчинов, победив во всех трёх программах в высшей лиге. Среди спортсменов Бурятии призёрами в высшей лиге стали Александр Халтагаров в молниеносной программе и Ринчима Бадмацыренова, получившая «золото» в молниеносной программе и «бронзу» в быстрой программе.



Среди спортсменов Иркутской области в быстрой программе в высшей лиге серебряную медаль выиграл Денис Филатов, бронзовую награду – Дмитрий Никифоров. Среди женщин в этом виде игры «золото» у Татьяны Баядаевой из посёлка Усть-Орды, серебряным призёром стала Серафима Лаврентьева. В первой лиге в быстрой игре среди мужчин завоевал золотую медаль и выполнил норматив кандидата в мастера спорта Дмитрий Калинников, серебро – у Вячеслава Сербаева, бронза – у Алексея Онищенко из Ангарска. Среди женщин в быстрой игре в первой лиге победили усть-ордынки: первой стала Ирина Харханова, второй – Любовь Алсаева.



В молниеносной программе в высшей лиге серебряную медаль среди мужчин выиграл Дмитрий Никифоров, среди женщин серебро взяла Полина Шаракшинова из посёлка Новонукутский, бронзу – Александра Низовцева. В первой лиге в молниеносной игре все призовые места у спортсменов Приангарья: первое место занял Вячеслав Сербаев, второе – Алексей Онищенко, третье – Дмитрий Калинников. Среди женщин в первой лиге медаль высшей пробы получила Ирина Харханова, бронзовую награду – Любовь Алсаева.



В классической программе в высшей лиге среди мужчин серебряным призёром стал Дмитрий Никифоров, бронзовым – Максим Овсянников. Среди женщин в высшей лиге золотую медаль завоевала Полина Шаракшинова, серебряную награду выиграла Татьяна Баядаева, бронзовую – ангарчанка Татьяна Болотова. В первой лиге в классике победу одержал Степан Одинцов, второе место занял Дмитрий Калинников, третье – Алексей Онищенко. Среди женщин в этом виде программы лидировала Ирина Харханова, второй стала Любовь Алсаева, третьей – Динара Халбанова из Алари. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

