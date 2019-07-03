Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»
В Забайкальском национальном парке в Бурятии прогрелось знаменитое озеро Бормашевое.
- Вода прогрелась! Одно из популярнейших мест отдыха в парке, - поделился в Facebook директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.
Справка:
Озеро Бормашевое в Забайкальском нацпарке издавна привлекает на свои берега отдыхающих. В прежние годы это были преимущественно местные жители, знающие о целебных свойствах грязей сапропелей дна озера и его красноватых водах излечивать заболевания кожи и даже омолаживать её.
Берега Бормашевого озера – преимущественно песчаные пляжи, удобные для отдыха. Есть специально предусмотренные стоянки для палаточных лагерей, ночлега. От Усть-Баргузина до озера 5 км.
В Бурятии прогрелось знаменитое Бормашевое озеро
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