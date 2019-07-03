В Бурятии прогрелось знаменитое Бормашевое озеро

Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»



В Забайкальском национальном парке в Бурятии прогрелось знаменитое озеро Бормашевое.



- Вода прогрелась! Одно из популярнейших мест отдыха в парке, - поделился в Facebook директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.



Справка:



Озеро Бормашевое в Забайкальском нацпарке издавна привлекает на свои берега отдыхающих. В прежние годы это были преимущественно местные жители, знающие о целебных свойствах грязей сапропелей дна озера и его красноватых водах излечивать заболевания кожи и даже омолаживать её.



Берега Бормашевого озера – преимущественно песчаные пляжи, удобные для отдыха. Есть специально предусмотренные стоянки для палаточных лагерей, ночлега. От Усть-Баргузина до озера 5 км.

