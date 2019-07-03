Вместо него проведут утешительный концерт
В Иркутской области организаторами отменён рок-фестиваль «Metal Hail Fest X», который должен был пройти с 12 по 13 июля на берегу реки Китой. Одной из основных причин отмены послужили низкие продажи билетов. Их обладателями стали всего 120 человек.
На фестиваль должны были приехать более 40 групп из разных регионов России. Среди приглашённых были коллективы из Братска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Томска, Санкт-Петербурга, Ангарска, Хабаровска, Улан-Удэ и Красноярска, исполняющие музыку в разных стилях рока и металла.
Взамен отменённого мероприятия в Иркутске 12 июля будет проведён утешительный концерт-фестиваль «Killer Fest», где можно будет воспользоваться билетами «Metal Hail Fest X» для бесплатного прохода. Также организаторы уверяют, что по этим билетам можно будет посетить фестиваль в 2020 году.
В Иркутской области отменили рок-фестиваль
Общество, Фото:
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